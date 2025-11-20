Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» в игре Первой лиги со «СКА-Хабаровск»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала ошибочным решение главного арбитра матча 18-го Лиги Pari между командами «СКА-Хабаровск» и «Урал» (0:2) Игоря Капленкова не назначать пенальти в ворота екатеринбургского клуба на 85-й минуте.

«Вратарь команды «Урал» Александр Селихов нарушил правила против нападающего «СКА-Хабаровск» Степана Глотова в собственной штрафной площади, так как совершил задержку соперника рукой, которая повлияла на возможность игрока «СКА-Хабаровск» продвигаться к мячу. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение Александру Селихову в данной игровой ситуации», — написано на официальном сайте РФС.

