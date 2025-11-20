Скидки
Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» в игре Первой лиги со «СКА-Хабаровск»

Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» в игре Первой лиги со «СКА-Хабаровск»
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала ошибочным решение главного арбитра матча 18-го Лиги Pari между командами «СКА-Хабаровск» и «Урал» (0:2) Игоря Капленкова не назначать пенальти в ворота екатеринбургского клуба на 85-й минуте.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Ишков – 4'     0:2 Итало – 42'    

«Вратарь команды «Урал» Александр Селихов нарушил правила против нападающего «СКА-Хабаровск» Степана Глотова в собственной штрафной площади, так как совершил задержку соперника рукой, которая повлияла на возможность игрока «СКА-Хабаровск» продвигаться к мячу. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение Александру Селихову в данной игровой ситуации», — написано на официальном сайте РФС.

«Урал» получил самые большие призовые в Первой лиге за сезон-2024/2025

