Пятикратный чемпион АПЛ Фернандиньо завершил карьеру в возрасте 40 лет

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Фернандиньо объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 40 лет.

«Я устал. Вымотался уже после 30 минут бега [во время благотворительного матча] сегодня. В футболе нет больше ничего, что могло бы меня мотивировать, поскольку уже многого добился в нём.

Сделал всё, что мог сделать. Теперь нужно насладиться временем с семьёй», — приводит слова Фернандиньо Globo Esporte.

В течение карьеры бразилец также выступал в составе «Шахтёра» и «Атлетико Паранаэнсе». Фернандиньо пять раз выигрывал английскую Премьер-лигу и шесть раз становился чемпионом Украины. В составе «Шахтёра» полузащитник также брал Кубок УЕФА. В сборной Бразилии он выиграл Кубок Америки. Также Фернандиньо шесть раз побеждал в Кубке английской лиги.

За «горожан» футболист провёл 383 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 32 ассиста.

