Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятикратный чемпион АПЛ Фернандиньо завершил карьеру в возрасте 40 лет

Пятикратный чемпион АПЛ Фернандиньо завершил карьеру в возрасте 40 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Фернандиньо объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 40 лет.

«Я устал. Вымотался уже после 30 минут бега [во время благотворительного матча] сегодня. В футболе нет больше ничего, что могло бы меня мотивировать, поскольку уже многого добился в нём.

Сделал всё, что мог сделать. Теперь нужно насладиться временем с семьёй», — приводит слова Фернандиньо Globo Esporte.

В течение карьеры бразилец также выступал в составе «Шахтёра» и «Атлетико Паранаэнсе». Фернандиньо пять раз выигрывал английскую Премьер-лигу и шесть раз становился чемпионом Украины. В составе «Шахтёра» полузащитник также брал Кубок УЕФА. В сборной Бразилии он выиграл Кубок Америки. Также Фернандиньо шесть раз побеждал в Кубке английской лиги.

За «горожан» футболист провёл 383 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 32 ассиста.

Материалы по теме
Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» летом — Скира

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android