Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Мануэль Аканджи хочет остаться в «Интере»

Защитник Мануэль Аканджи хочет остаться в «Интере»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи, выступающий на правах аренды за «Интер», выразил желание остаться в миланском клубе на постоянной основе. Футболист пополнил состав «нерадзурри» в сентябре за € 1 млн, стоимость опции выкупа прав на игрока составляет € 15 млн, она будет активирована, если «Интер» станет чемпионом Италии по итогам нынешнего сезона, а защитник примет участие как минимум в половине матчей команды.

«Чувствую себя очень хорошо. Самое сложное в процессе адаптации — это уладить все вопросы с детьми, мы уже неплохо освоились. Ещё есть кое-что, что нужно уладить, но всё в порядке. Итальянский футбол немного отличается от английского, я очень хорошо освоился в команде, что проще, когда много играешь. Команда меня тепло приняла. Сейчас всё идёт хорошо, мы лидируем в лиге и хотим, чтобы так было и дальше.

Когда уходил из «Манчестер Сити», организовал замечательный прощальный ужин. У меня ещё не было возможности попрощаться с тренерским штабом, но кто знает, что произойдёт следующим летом. Учитывая нынешнее положение дел, хотел бы остаться в «Интере», — приводит слова Аканджи Calciomercato.

Материалы по теме
Вингер дортмундской «Боруссии» Адейеми ведёт переговоры с «МЮ» и «Интером» — Bild
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android