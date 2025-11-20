Защитник Мануэль Аканджи хочет остаться в «Интере»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи, выступающий на правах аренды за «Интер», выразил желание остаться в миланском клубе на постоянной основе. Футболист пополнил состав «нерадзурри» в сентябре за € 1 млн, стоимость опции выкупа прав на игрока составляет € 15 млн, она будет активирована, если «Интер» станет чемпионом Италии по итогам нынешнего сезона, а защитник примет участие как минимум в половине матчей команды.

«Чувствую себя очень хорошо. Самое сложное в процессе адаптации — это уладить все вопросы с детьми, мы уже неплохо освоились. Ещё есть кое-что, что нужно уладить, но всё в порядке. Итальянский футбол немного отличается от английского, я очень хорошо освоился в команде, что проще, когда много играешь. Команда меня тепло приняла. Сейчас всё идёт хорошо, мы лидируем в лиге и хотим, чтобы так было и дальше.

Когда уходил из «Манчестер Сити», организовал замечательный прощальный ужин. У меня ещё не было возможности попрощаться с тренерским штабом, но кто знает, что произойдёт следующим летом. Учитывая нынешнее положение дел, хотел бы остаться в «Интере», — приводит слова Аканджи Calciomercato.