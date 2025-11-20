Карим Бензема сделал подарок Полю Погба — Footmercato

37-летний нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема преподнёс подарок полузащитнику «Монако» Полю Погба, сообщает Footmercato.

Поль Погба Фото: Из личного архива Погба

Французский нападающий прислал ему одну из своих футболок, в которых он выступает за «Аль-Иттихад», с запиской: «Для моего брата».

Погба восстановился после ушиба лодыжки во время единоборства на тренировке и сможет сыграть за французский клуб в матче 13-го тура Лиги 1 с «Ренном». Футболист ещё не провёл ни одного матча за «Монако». Последний раз он выходил на поле более двух лет назад — в сентябре 2023-го и сыграл 28 минут за «Ювентус» в матче с «Эмполи».

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга.