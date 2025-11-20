Скидки
Стало известно, какие клубы примут участие в Кубке легенд «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» объявила состав участников Кубка легенд, который она проведёт 18 января 2026 года.

За мюнхенцев в данном турнире выступят бывшие футболисты клуба Арьен Роббен, Франк Рибери и другие, а Филипп Лам примет на себя роль тренера. В Кубке легенд «Баварии» также примут участие мадридский «Реал», «Селтик» из Глазго, туринский «Ювентус», франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия».

В прошлом марте мюнхенский клуб уже проводил подобное мероприятие: турнир в честь 125-летия легенды «Баварии» Франца Беккенбауэра собрал в общей сложности 9,5 тыс. зрителей. В финале «Бавария» разгромила «Реал» со счётом 4:0.

