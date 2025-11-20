Райт — о Беллингеме: не думаю, что Англия готова к появлению такой суперзвезды

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Переживаю за Джуда, просто он тот, кого не могут контролировать. Его невозможно контролировать. Не думаю, что Англия готова к появлению такой суперзвезды. Он выходит, выступает, делает то, что делает, говорит: «Кто ещё?» Это слишком высокомерно в понимании людей. Н’Голо Канте любят, он скромный парень, он справляется со своим делом. Но если взять Поля Погба или Беллингема и получить такую энергетику, это не понравится людям. Ведь такие, как Джуд, почему-то пугают людей своими способностями и вдохновением, которое они могут дарить», — приводит слова Райта Goal.com.