Карпин — о малом количестве россиян в топ-лигах Европы: зачем уезжать, если и здесь платят

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о причинах небольшого количества российских футболистов в топ-лигах Европы.

– Почему сейчас так мало российских футболистов играет в ведущих европейских чемпионатах? В чём основная причина такой разницы с показателями 20-летней давности?

– Я бы даже сказал не 20-летней давности, а 30-летней. Думаю, им просто нет смысла уезжать. Из-за финансов. Зачем уезжать, если и здесь платят хорошо, — приводит слова Карпина Legalbet.

В нынешнем сезоне в топ-5 европейских чемпионатах выступают полузащитник Александр Головин («Монако»), вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ») и хавбек Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

