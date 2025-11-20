Скидки
Главная Футбол Новости

Карпин — о малом количестве россиян в топ-лигах Европы: зачем уезжать, если и здесь платят

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о причинах небольшого количества российских футболистов в топ-лигах Европы.

– Почему сейчас так мало российских футболистов играет в ведущих европейских чемпионатах? В чём основная причина такой разницы с показателями 20-летней давности?
– Я бы даже сказал не 20-летней давности, а 30-летней. Думаю, им просто нет смысла уезжать. Из-за финансов. Зачем уезжать, если и здесь платят хорошо, — приводит слова Карпина Legalbet.

В нынешнем сезоне в топ-5 европейских чемпионатах выступают полузащитник Александр Головин («Монако»), вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ») и хавбек Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Российские футболисты за рубежом:

