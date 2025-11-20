Серж Гнабри и «Бавария» в ближайшее время хотят обсудить продление контракта — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» и полузащитник Серж Гнабри стремятся в ближайшее время предметно обсудить перспективы продления договора о сотрудничестве. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в подкасте Sky Germany.

По данным источника, и клуб, и сам футболист, хотят продлить контракт. Это случится с высокой долей вероятности.

В текущем сезоне Гнабри провёл за «Баварию» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение немецкого игрока с «Баварией» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.