Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У него проблема, а не у нас». Гаттузо с раздражением высказался о Кьезе

«У него проблема, а не у нас». Гаттузо с раздражением высказался о Кьезе
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо резко высказался по поводу возвращения нападающего «Ливерпуля» Федерико Кьезы в состав национальной команды на предстоящие матчи плей-офф отбора ЧМ-2026.

«Вы всегда спрашиваете меня об одном и том же. Звоню Кьезе при каждом вызове, всегда говорю с ним. Проблема не в Гаттузо или штабе. У него проблема, а не у нас. Вы это хорошо знаете. Я всегда отвечаю одно и то же», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Ранее 28-летний нападающий отказался выступать за национальную команду в ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2026, в которых итальянцы встречались с Молдавией (2:0) и Норвегией (1:4).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    
Материалы по теме
Кьеза отказался от вызова в сборную Италии на матчи в ноябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android