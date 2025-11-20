«У него проблема, а не у нас». Гаттузо с раздражением высказался о Кьезе
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо резко высказался по поводу возвращения нападающего «Ливерпуля» Федерико Кьезы в состав национальной команды на предстоящие матчи плей-офф отбора ЧМ-2026.
«Вы всегда спрашиваете меня об одном и том же. Звоню Кьезе при каждом вызове, всегда говорю с ним. Проблема не в Гаттузо или штабе. У него проблема, а не у нас. Вы это хорошо знаете. Я всегда отвечаю одно и то же», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.
Ранее 28-летний нападающий отказался выступать за национальную команду в ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2026, в которых итальянцы встречались с Молдавией (2:0) и Норвегией (1:4).
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11' 1:1 Нуса – 63' 1:2 Холанд – 78' 1:3 Холанд – 79' 1:4 Странн Ларсен – 90+3'
Комментарии
