«У него проблема, а не у нас». Гаттузо с раздражением высказался о Кьезе

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо резко высказался по поводу возвращения нападающего «Ливерпуля» Федерико Кьезы в состав национальной команды на предстоящие матчи плей-офф отбора ЧМ-2026.

«Вы всегда спрашиваете меня об одном и том же. Звоню Кьезе при каждом вызове, всегда говорю с ним. Проблема не в Гаттузо или штабе. У него проблема, а не у нас. Вы это хорошо знаете. Я всегда отвечаю одно и то же», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Ранее 28-летний нападающий отказался выступать за национальную команду в ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2026, в которых итальянцы встречались с Молдавией (2:0) и Норвегией (1:4).