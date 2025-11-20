В «Спартаке» сообщили, когда Угальде и Гарсия вернутся в расположение команды

Пресс-служба «Спартака» поделилась информацией о сроках возвращения в расположение красно-белых нападающих Манфреда Угальде и Ливая Гарсии.

«Оба возвращаются поздно вечером 20 ноября. После чего присоединятся к команде», – приводит Metaratings заявление пресс-службы «Спартака».

В ноябрьскую международную паузу Угальде играл за сборную Коста-Рики, а Гарсия находился в расположении национальной команды Тринидада и Тобаго.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Гарсия сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме Тренер Вадим Романов ответил, изменилась ли его жизнь в новой должности в «Спартаке»

Как появился «Спартак»: