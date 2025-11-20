Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба: «Крылья Советов» могут победить в любой момент

Тренер «Ростова» Альба: «Крылья Советов» могут победить в любой момент
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче 16-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов», а также дал комментарий касательно состояния здоровья некоторых игроков команды.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Поражение в первом круге со счётом 1:4 от «Крыльев» стимулирует команду?
— Мы хотим провести вторую игру лучше, чем первую. Это был наш худший результат в первом круге. Мы потом разбирали эту игру. У нас было около 13 ударов, а у них четыре. Были у нас и хорошие моменты. Счёт не отражает того, что было на поле.

— У «Крыльев» не будет Вадима Ракова. Это скажется на игре, на ваш взгляд?
— Это важный игрок. Но у них есть и другие игроки.

— Как состояние Тимура Сулейманова?
— Он нормально себя чувствует. Тренируется в общей группе.

— Прошлый матч был в начале первого круга. Как за это время изменились «Крылья»?
— Была пауза. У нас и у них было время что‑то изменить. Во втором круге всё может быть по‑другому.

— Как дела у игроков, которые улетали в сборные?
— Ятимов полетит сразу в Самару. Он играл в Австралии. Ему предстоит тяжёлая дорога.

— После игры в Самаре через три дня будет кубковый матч. Будут играть два разных состава?
— Как мы обычно делаем — будет ротация. Ждём, как пройдет игра в Самаре.

— В каком физическом состоянии сейчас команда?
— Она в хорошей форме. Ноябрь был тяжёлый для всех команд. Всё идёт по плану, всё идёт хорошо.

— Перед игрой с «Зенитом» активно обсуждалось состояние газона на стадионе в Самаре. Узнавали, в каком состоянии он сейчас?
— После «Зенита» было время улучшить поле. Ждём, что оно будет лучше, чем в матче с «Зенитом». Но оно будет одинаковым для всех. Поводом для отмазок это служить не должно.

— Какие сильные стороны можете отметить у «Крыльев»?
— В последнее время у них не получалось победить. Но они были рядом. Результат не получался, но они в хорошей форме, могут победить в любой момент, — передаёт слова Альбы «Матч ТВ».

