В «Нью-Йорк Ред Буллз» сомневаются в целесообразности подписания Вернера

Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернер вряд ли перейдёт в «Нью-Йорк Ред Буллз» в ближайшее время. Ранее сообщалось, что летом стороны уже обсуждали возможный трансфер, однако финансовые требования игрока не соответствовали ожиданиям американского клуба. В октябре Вернер вернулся к варианту с клубом МЛС, но «Нью-Йорк Ред Буллз» больше не заинтересованы в сотрудничестве, поскольку хотят комплектовать состав согласно новой стратегии.

«Разговоры о Вернере велись давно. Мы должны убедиться, что для нас это будет иметь смысл. Это отличное имя, думаю, болельщики были бы в восторге. Возможность трансфера существовала, но мы не были на 100% уверены, что это правильное решение для клуба. Именно поэтому мы не стали над этим работать, предпочтя более обдуманно комплектовать состав. Я далёк от желания подписать «звёздного игрока». Мне просто нужен кто-то, кто поможет команде стать лучше», — сказал спортивный директор «Нью-Йорк Ред Буллз» Хулиан де Гусман в интервью для The Athletic.