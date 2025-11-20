Скидки
Руни — о Кейне: считаю его лучшим игроком сборной Англии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о футболисте «Баварии» Гарри Кейне.

«Кейн побьёт рекорд по количеству матчей за сборную, учитывая за какую сборную он играет. Просто считаю, что его развитие как игрока невероятно. Он напоминает мне Криштиану Роналду в те времена, когда мы играли за «Манчестер Юнайтед». Иногда он бьёт под безумным углом, а ты думаешь: «Что ты делаешь? Пасуй!» А он снова продолжает бить — и правой, и левой ногой. Считаю его лучшим игроком сборной Англии. Статистика, которую он набирает, просто невероятна», — приводит слов Руни Goal.com.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал три результативные передачи. В рамках отбора на ЧМ-2026 футболист сыграл за сборную Англии восемь матчей и забил восемь мячей.

