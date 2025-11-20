Пять игроков и один тренер пропустят 16-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах, полузащитники Дмитрий Баринов («Локомотив») и Хуан Босельи («Пари НН»), а также нападающие Педро («Зенит») и Пабло Солари («Спартак») пропустят матчи 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Кроме того, 16-й тур чемпионата России пропустит главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов. Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) 41-летний специалист был дисквалифицирован на две игры РПЛ за «подстрекательные действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко» во время очной встречи команд в 15-м туре (1:0).

