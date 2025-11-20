Джон Терри: Эстевао Виллиан — настоящая суперзвезда, тренер заботится о нём

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри высоко отозвался о молодом нападающем «синих» Эстевао Виллиане.

«Он настоящая суперзвезда, то, что он делает в своём возрасте, просто невероятно. Мне нравится, что тренер заботится о нём. Думаю, болельщики и некоторые из нас хотели бы видеть его на поле чаще. Будучи молодым, постепенно вливаешься в команду.

В выходные нас ждёт ранний выездной матч с «Бёрнли», для него это будет в новинку, ведь он раньше не играл в таких ранних встречах, так что будет интересно посмотреть, что сделает тренер. В важных играх Эстевао показал, что в таком юном возрасте более чем способен справиться с этим», — приводит слова Терри Metro.