Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Терри: Эстевао Виллиан — настоящая суперзвезда, тренер заботится о нём

Джон Терри: Эстевао Виллиан — настоящая суперзвезда, тренер заботится о нём
Комментарии

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри высоко отозвался о молодом нападающем «синих» Эстевао Виллиане.

«Он настоящая суперзвезда, то, что он делает в своём возрасте, просто невероятно. Мне нравится, что тренер заботится о нём. Думаю, болельщики и некоторые из нас хотели бы видеть его на поле чаще. Будучи молодым, постепенно вливаешься в команду.

В выходные нас ждёт ранний выездной матч с «Бёрнли», для него это будет в новинку, ведь он раньше не играл в таких ранних встречах, так что будет интересно посмотреть, что сделает тренер. В важных играх Эстевао показал, что в таком юном возрасте более чем способен справиться с этим», — приводит слова Терри Metro.

Материалы по теме
У «Челси» вот-вот должен появиться спонсор на форме. Но клуб рассчитывал на другие деньги
У «Челси» вот-вот должен появиться спонсор на форме. Но клуб рассчитывал на другие деньги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android