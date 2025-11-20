«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 50 млн за футболиста сборной Бразилии — Record

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса во время зимнего трансферного окна. В услугах футболиста сборной Бразилии заинтересован главный тренер манкунианцев Рубен Аморим. Об этом сообщает Record.

По информации источника, Гомес рассматривается «красными дьяволами» как более дешёвая альтернатива для Карлеса Балеба («Брайтон») и Эллиота Андерсона («Ноттингем Форест»). Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» придётся заплатить около € 50 млн за 24-летнего Гомеса.

В нынешнем сезоне полузащитник «волков» принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

За сборную Бразилии Гомес провёл 10 матчей.

