Футболисты «Спартака» поработали на заправке

Футболисты московского «Спартака» попробовали себя в роли сотрудников автозаправочной станции.

«На АЗС «Лукойла» Барко собирает чаевые, Зобнин заливает топливо, Солари учится мыть машины, Денисов готовит перекус, а Джику медитирует над кофейным автоматом», — написано в телеграм-канале ПАО «Лукойл».

Фото: Пресс-служба ПАО «Лукойл»

Фото: Пресс-служба ПАО «Лукойл»

Фото: Пресс-служба ПАО «Лукойл»

На опубликованных фотографиях запечатлено, как игроки красно-белых выполняли обязанности заправщиков и работали в кофейне при АЗС. Кроме того, игроки «Спартака» дали автографы и сделали фото с желающими.

После 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 25 очков и занимает шестое место.

Как появился «Спартак»: