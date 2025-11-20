«Будет тяжело, но мы должны верить». Тренер сборной Северной Ирландии — об игре с Италией

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил поделился ожиданиями от противостояния с национальной командой Италии в рамках плей-офф за выход на чемпионат мира — 2026.

«Это непростой жребий. Мы чувствовали, что так и будет. В подобной ситуации нужно извлекать выгоду из того, что есть. Понимали, что будем играть в гостях [в полуфинале плей-офф].

С Италией нам будет очень тяжело, но в конечном счёте мы должны верить, что сможем добиться потрясающего результата. Если нам удастся это сделать, это будет одна из самых важных побед в нашей истории. Мы как молодая команда должны верить, что способны на это.

Хорошо проявили себя в отборочном цикле чемпионата мира на выезде, хотя результат в Германии от нас ускользнул в последние 20 минут, а игру в Словакии мы проиграли из-за углового в компенсированное время. Думаю, команда выросла за шесть отборочных игр, для нас очень важно быть как можно сильнее в марте.

Разумеется, в шести прошедших играх нам пришлось иметь дело с травмами и дисквалификациями, это повлияло на нас, но надеемся, что в марте будем максимально близки к оптимальному составу», — приводит слова О'Нила официальный сайт Ирландской футбольной ассоциации.

Полуфинальный матч плей-офф с участием команды Северной Ирландии пройдёт в Италии 26 марта, точное место проведения будет объявлено дополнительно. Если сборная Северной Ирландии победит итальянцев, то в финале 31 марта ей предстоит сыграть с победителем матча Уэльса и Боснии и Герцеговины — эта игра для подопечных Майкла О'Нила также пройдёт на выезде.