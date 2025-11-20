Мастантуоно — о Мбаппе: он в невероятной форме, ценный актив для нас

18-летний футболист мадридского «Реала» Франко Мастантуоно высказался о своём одноклубнике, нападающем Килиане Мбаппе.

«В Мбаппе всё исключительно. Он в невероятной форме, ценный актив для нас. Его игра говорит сам за себя, он прирождённый бомбардир. Мы надеемся помочь ему стать той звездой, которой он уже является, оставаться ею на долгие годы, в идеале здесь, в «Реале», — приводит слова Мастантуоно Footmercato.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. В составе сборной Франции нападающий отыграл четыре матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, забил пять мячей и отметился тремя голевыми передачами.