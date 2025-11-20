Экс-игрок «Спартака» Попов высказался о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Ивелин Попов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

— Дерби с ЦСКА всегда были яркими и хорошими, уверен, «Спартак» выиграет. В таких играх неважно текущее состояние команды, важнее сердце и самоотдача, кто больше хочет победить. И это должно быть у футболистов красно‑белых после отставки тренера. Надеюсь, что «Спартак» сыграет «на ноль», забьёт один или два мяча — 1:0 или 2:0 будет достаточно. В Москве сейчас холодно, а победный счёт согреет сердца и души болельщиков.

— Что значат для футболиста такие матчи?

— Мне не посчастливилось забивать ЦСКА в составе «Спартака», но делал это в составе других команд. Вспоминаю победу над ЦСКА, когда дубль оформил Глушаков, Луис Адриано, а я сделал две голевые передачи. Результативные действия в дерби поднимают настроение, это особые чувства. Тем более когда в воротах соперника играет такая легенда, как Акинфеев. Да, он соперник, но ему нужно отдать уважение.

— В таблице «Спартак» и ЦСКА далеки.

— Из своего опыта скажу: в дерби турнирное положение ничего не значит, — приводит слова Попова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка за аналогичное количество игр.