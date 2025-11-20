«Меня это не убедило». Экс-игрок «Ливерпуля» Мане мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Вингер саудовского клуба «Аль-Наср» Садио Мане, ранее выступавший за «Ливерпуль», рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед», вместо трансфера в стан мерсисайдцев.

«Манчестер Юнайтед» контактировал со мной, я общался с ван Галом. Тогда там играли Руни, Ди Мария и Депай. Когда у них не получилось договориться со мной, они подписали Марсьяля. До того ван Гал позвонил мне и сказал: «Садио, как твои дела? Чем занимаешься? Я хочу, чтобы ты перешёл в «Манчестер Юнайтед». Я спросил: «Правда?» Он подтвердил это, я сказал: «Хорошо, обсужу это с агентом».

Ван Гал заявил: «Посмотрим, какой вариант будет лучшим, ведь я знаю, что ты хороший футболист, который способен помочь команде, а мы можем помочь тебе стать сильнее». Я ответил: «Допустим, но у вас уже есть Депай, Руни, Ди Мария, ван Перси. А где буду я играть?» Он ответил: «Знаю твой уровень, талант. Если хорошо проявишь себя на тренировках, будешь играть. Но у нас есть и другой качественный футболист».

Меня это не убедило: тренер сказал мне, что я буду играть, если хорошо себя проявлю, а если нет… Да и не был я тогда готов к этому переходу. Был молод, мне ещё требовалось, чтобы кто-то мне помогал, а также пару лет, чтобы стать тем, кем я смог стать. Я всё ещё играл за «Саутгемптон», мне не хватало стабильности. Мы с ван Галом сошлись на том, что посмотрим, как всё сложится в дальнейшем.

А ещё у меня были переговоры с «Тоттенхэм Хотспур». Почеттино связался с моим агентом, сказал, что хочет увидеть меня на тренировочной базе клуба. Через неделю я прибыл туда, увидел инфраструктуру, познакомился с тренером, поговорил с ним. Это меня убедило в большей степени, чем «МЮ», поскольку в «Манчестер Юнайтед» слишком… Там было слишком много звёздных футболистов», — приводит слова Мане ESPN со ссылкой на подкаст Рио Фердинанда.