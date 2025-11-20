«Манчестер Юнайтед» может усилить состав двумя игроками из Лиги 1 — The Sun

Скауты «Манчестер Юнайтед» присутствовали на матче «Ренна» с «Парижем» в чемпионате Франции (0:1) с целью проследить за двумя футболистами: 20-летним защитником Жереми Жаке и 18-летним нападающим Мохамедом Мейте. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «Арсенал» и «Кристал Пэлас» активно интересовались Жаке минувшим летом, до того как он продлил контракт с «Ренном» до 2029 года.

В нынешнем сезоне Жаке принял участие в 12 матчах чемпионата Франции, в которых он не отметился результативными действиями. Мейте сыграл 11 матчей Лиги 1, где забил два гола и сделал два ассиста.

После 12 туров чемпионата Франции «Ренн» набрал 18 очков и занимает восьмое место.

