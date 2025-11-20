Скидки
Главная Футбол Новости

Футболисты Сарвели, Салтыков и Годяев покинут «Локомотив» зимой

Нападающий Владислав Сарвели, вингер Никита Салтыков и полузащитник Данила Годяев покинут «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кто-то из игроков будет продан, кто-то отправлен в аренду. Также не исключено, что «Спартак» захочет прервать аренду Данила Пруцева.

В нынешнем сезоне Сарвели принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя результативными передачами. Салтыков сыграл девять матчей во всех соревнованиях, где не отметился голевыми действиями. Годяев принял участие в пяти встречах.

