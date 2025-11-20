Чемпион АПЛ в составе «Лестера» назначен главным тренером клуба «Ньюпорт Каунти»

Бывший футболист «Лестера» и сборной Австрии Кристиан Фукс назначен главным тренером клуба Лиги 2 (четвёртый по значимости дивизион Англии) «Ньюпорт Каунти».

«Руководство «Ньюпорт Каунти» с радостью объявляет о назначении Кристиана Фукса новым менеджером клуба. Добро пожаловать, Кристиан», — говорится на официальной странице клуба в социальной сети Х.

В качестве футболиста Фукс выступал за «Бохум», «Шальке 04» и «Лестер». В составе английской команды он становился чемпионом Премьер-лиги сезона-2015/2016. В качестве тренера австриец работал в «Шарлотт», выступающем в чемпионате МЛС.

«Ньюпорт Каунти» располагается на последнем месте турнирной таблице, набрав 11 очков после 16 матчей.