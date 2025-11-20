«Если жить прошлым — не продвинешься вперёд». Президент «Барселоны» — о возвращении Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о потенциальном возвращении в клуб 38-летнего нападающего Лионеля Месси. На текущий момент аргентинский футболист играет за «Интер Майами». В минувшем октябре Месси продлил контракт с «фламинго» до конца 2028 года.

«Это нереалистичное ожидание. На текущий момент у него [Месси] контракт с «Интер Майами». Кроме того, ему 38 лет, клуб строит проект на настоящее и будущее. Это сложно, если ты живёшь прошлым, вряд ли продвинешься вперёд», — приводит слова Лапорты The Touchline на своей странице в социальной сети X.

Месси находился в системе сине-гранатовых с 2000 по 2021 год. В «Барселоне» нападающий выиграл семь «Золотых мячей».

