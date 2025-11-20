Павел Мамаев: буду думать над тем, где пройти тренерскую стажировку

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о желании пройти тренерскую стажировку. Ранее у футболиста был вариант с московским «Динамо», но Валерий Карпин покинул пост главного тренера клуба.

«Срыв стажировки в «Динамо»? Уход Карпина не стал для меня шоком в этом плане. Отреагировал спокойно, потому что отлично знаю Валерия Георгиевича и понимаю, что он принял взвешенное решение. Ничего плохого он мне не сделал.

Буду думать над тем, где теперь пройти стажировку. Я бы очень хотел постажироваться у Мурада Олеговича Мусаева, но сейчас у меня просто нет времени добраться до Краснодара. В Москве много команд, поэтому договорюсь с кем-то из столицы. По плану стажировка должна состояться на следующей неделе», — приводит слова Мамаева Sport24.