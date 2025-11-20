Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леау — об Аллегри: он как отец, который просит сына всегда играть лучше

Леау — об Аллегри: он как отец, который просит сына всегда играть лучше
Комментарии

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о главном тренере команды Массимилиано Аллегри.

«Он не просит меня о многом, просто говорит: «Будь свободен». Самое главное — это сосредоточенность и правильный настрой. Аллегри знает, что я могу делать с мячом и без него. Он как отец, который просит сына всегда играть лучше. Чувствую себя уверенно, потому что знаю, что тренер рассчитывает на меня. Аллегри изменил мой менталитет, поставив меня ближе к воротам», — приводит слова Леау Milan News.

После 11 сыгранных матчей в итальянской Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидирует в чемпионате «Интер», у которого 24 очка.

Материалы по теме
Тренер «Милана» Аллегри: Леау и Нкунку вместе? Мне тоже любопытно посмотреть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android