Леау — об Аллегри: он как отец, который просит сына всегда играть лучше

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о главном тренере команды Массимилиано Аллегри.

«Он не просит меня о многом, просто говорит: «Будь свободен». Самое главное — это сосредоточенность и правильный настрой. Аллегри знает, что я могу делать с мячом и без него. Он как отец, который просит сына всегда играть лучше. Чувствую себя уверенно, потому что знаю, что тренер рассчитывает на меня. Аллегри изменил мой менталитет, поставив меня ближе к воротам», — приводит слова Леау Milan News.

После 11 сыгранных матчей в итальянской Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидирует в чемпионате «Интер», у которого 24 очка.