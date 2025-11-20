Леау — о Пулишиче: он очень важен для нас и может изменить ход игры в любой ситуации

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о своём одноклубнике Кристиане Пулишиче.

«Кристиан немного изменился. В «Челси» и «Боруссии» он был ярко выраженным крайним нападающим. Теперь он понимает эволюцию футбола и важность численного превосходства. Он очень умён, умеет двигаться на позиции «десятки», и когда я играю с ним, я стараюсь помочь ему создать пространство. Он очень важен для нас и может изменить ход игры в любой ситуации», — приводит слова Леау Milan News.

В нынешнем сезоне Пулишич провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.