Экитике — о «Ливерпуле»: я верю, что мы будем прогрессировать и становиться лучше

23-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Уго Экитике высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне, а также о предстоящей серии из семи матчей за 21 день.

«Нам нужно будет по-настоящему поддерживать друг друга, потому что нас ждёт напряжённый период со множеством матчей. Но я уверен в себе. В футболе главное — это динамика. Мы начали этот сезон, выигрывая все матчи в концовке, забивая голы на последних минутах. Потом мы начали проигрывать, но я думаю, что сможем это изменить, снова перейти к победам. Речь идёт лишь о набранном импульсе. Я верю, что мы будем прогрессировать и становиться лучше», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

После 11 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

