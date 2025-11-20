Мовсесьян ответил, какие задачи перед ним стоят в «Спартаке»

Заместитель генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола «Спартака» Андрей Мовсесьян рассказал о задачах, поставленных перед ним на его посту. Московский клуб объявил о назначении специалиста 16 октября.

– В ЦСКА вы были спортивным директором. В «Спартаке» должность загадочная – заместитель генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола. Расшифруете?

– Занимаюсь командами развития: от «Спартака-2» и ниже. Если агенты обращаются с вопросами по первой команде, сразу перевожу их на Фрэнсиса [Кахигао].

– Вас в первый день засыпали такими предложениями?

– Меня засыпали поздравлениями. Давно такого не было! Это при том, что 9 из 10 человек отговаривали идти в «Спартак».

– Окей, «Спартак-2», молодёжка, юношеские команды. Какие перед вами задачи?

– Одна из главных – сделать так, чтобы в 17 лет ребята не выпускались из академии в свободное плавание, а попадали в «Спартак-2» и оставались в клубе.

Такая система используется во всём мире, её давно пора применить и здесь. В предыдущем клубе тоже просил сделать нечто похожее: чтобы из академии все игроки отправлялись в U19, а не пропадали.

Эта структура помогает не терять игроков, а тренеры академии и второй команды не кивают друга на друга. Когда одни говорят, что мы их выпустили в 17 лет, а дальше уже не наше дело, а другие жалуются, что им полуфабрикаты присылают. Теперь тренеры и снизу, и сверху делают общее дело, — сказал Мовсесьян в интервью Sports.ru.

