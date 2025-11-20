Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» и Рюдигер готовы продолжить переговоры о продлении контракта — Плеттенберг

«Реал» и Рюдигер готовы продолжить переговоры о продлении контракта — Плеттенберг
Комментарии

Защитник Антонио Рюдигер и «Реал» готовы возобновить обсуждение нового контракта. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

Ранее стороны вели диалог касательно продления срока действия договора о сотрудничестве, но позднее игрок получил мышечную травму, что поставило диалог с клубом на паузу. «Сливочные» ждут полного восстановления защитника, после чего диалог продолжится.

Отмечается, что клубы из Саудовской Аравии следят за ситуацией, вариант с возвращением футболиста в английскую Премьер-лигу также возможен.

Рюдигер выступает за «Реал» с лета 2022 года. В составе «сливочных» немецкий футболист выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании.

Материалы по теме
Тибо Куртуа ответил, запомнят ли его как лучшего голкипера в истории «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android