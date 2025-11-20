«Реал» и Рюдигер готовы продолжить переговоры о продлении контракта — Плеттенберг

Защитник Антонио Рюдигер и «Реал» готовы возобновить обсуждение нового контракта. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

Ранее стороны вели диалог касательно продления срока действия договора о сотрудничестве, но позднее игрок получил мышечную травму, что поставило диалог с клубом на паузу. «Сливочные» ждут полного восстановления защитника, после чего диалог продолжится.

Отмечается, что клубы из Саудовской Аравии следят за ситуацией, вариант с возвращением футболиста в английскую Премьер-лигу также возможен.

Рюдигер выступает за «Реал» с лета 2022 года. В составе «сливочных» немецкий футболист выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании.