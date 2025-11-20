Скидки
Экитике — перед матчем с «Ноттингем Форест»: нам нужно подготовиться к этим выходным

Экитике — перед матчем с «Ноттингем Форест»: нам нужно подготовиться к этим выходным
23-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Уго Экитике высказался о предстоящем матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест», который состоится 22 ноября на стадионе «Энфилд».

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
«Они сменили тренера. У них особенно хорошая линия защиты, поэтому я чувствую, что все матчи в Премьер-лиге будут тяжёлыми. Нам нужно будет поработать и подготовиться к этим выходным», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

После 11 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» располагается на 19-й строчке. У команды в активе девять очков. Лидирует в чемпионате «Арсенал», у которого 26 очков.

