Вингер «Спартака» Солари открыт для возвращения в Аргентину — RedGol

Вингер «Спартака» Солари открыт для возвращения в Аргентину — RedGol
Нападающий «Спартака» Пабло Солари благосклонно относится к возможному возвращению в Аргентину, чтобы получить больше игрового времени и быть ближе к семье. Об этом сообщает RedGol.

По информации источника, за 24-летним футболистом следит его бывшая команда «Ривер Плейт». Аргентинский клуб не исключает возможности возвращения игрока в случае наличия благоприятных финансовых условий.

Солари перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» в феврале 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

