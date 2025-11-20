Скидки
Экитике высказался о своём первом мяче за сборную Франции

Экитике высказался о своём первом мяче за сборную Франции
Комментарии

23-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Уго Экитике высказался о своём дебютном голе за национальную команду.

«Чувствую гордость, это, конечно, приятное чувство. Я был ребенком, который мечтал об этом! Поездка со сборной действительно удалась, теперь рад вернуться. Мне пришло много сообщений после забитого гола! Честно говоря, не смог прочитать все, но хочу сказать спасибо за вашу любовь», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

Нападающий забил свой первый мяч за национальную команду в матче с Украиной (4:0) в рамках группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Футболист вышел на замену и отличился на 88-й минуте встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 0
Украина
1:0 Мбаппе – 55'     2:0 Олисе – 76'     3:0 Мбаппе – 83'     4:0 Экитике – 88'    
