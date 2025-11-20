Мовсесьян рассказал об отношении к шутке о назначении Мостового тренером «Спартака»

Заместитель генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола «Спартака» Андрей Мовсесьян рассказал о своём отношении к шутке о необходимости назначения Александра Мостового на пост тренера красно-белых.

– Как вам шутки, что тренером «Спартака» надо сделать Мостового?

– К Александру отношусь с большим уважением. Что касается шуток, они просто есть. Как есть медиа. Понимаю, как они родились и почему прижились, но с этим надо просто жить.

Кстати, не приветствую, когда футболисты и тренеры не выходят к журналистам после поражений. Лучше ответить сухо, но проявить уважение.

– Мостовой на один матч в «Спартаке». Что скажете?

– Сложно оценивать. Меня с ним связывает тренер – Евгений Александрович Николаев. Он поработал и с ним, и со мной. Саша в итоге стал великим футболистом, а я просто футболистом.

– На стажировку в «Спартак-2», за который вы отвечаете, Мостового можно позвать?

– Это обычно работает по-другому. Тренер запрашивает стажировку у клуба, а не наоборот. Если поступит подобный запрос, не вижу никаких проблем, чтобы его удовлетворить. Пойдём согласовывать с тренером и кандидата, и сроки стажировки, — сказал Мовсесьян в интервью Sports.ru.

Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991 год.

