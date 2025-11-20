Нападающий «Милана» Леау ответил, какой стиль игры ему подходит

Нападающий «Милана» и национальной команды Португалии Рафаэл Леау высказался на тему наиболее удобной для себя игровой роли.

«Честно говоря, мне нравятся ситуации, когда нужно обыграть один на один, обвести одного, двух или трёх защитников, но мы знаем, что футбол изменился, и статистика тоже имеет значение. Мне это не очень нравится. Я вырос, наблюдая за игрой Робиньо, Роналдиньо, Куарежмы и Криштиану. Такие игроки меня вдохновляют, вижу, что они делают на поле. Сегодня же самое главное — забивать голы, поэтому на моей нынешней позиции я близок к тем игрокам, которые решают исход матча, решают они именно голами, а не только дриблингом. Аллегри изменил мой менталитет, приблизив меня к пониманию этого. Иногда, играя на фланге, оказываюсь слишком далеко. Если хочешь воспользоваться опасным моментом, нужно самостоятельно его создать», — приводит слова Леау CBS.