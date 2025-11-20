Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа сравнил Карло Анчелотти и Хаби Алонсо

Куртуа сравнил Карло Анчелотти и Хаби Алонсо
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил бывшего тренера команды Карло Анчелотти с нынешним наставником «сливочных» Хаби Алонсо.

«Анчелотти был для меня как отец или дедушка. Хаби более современен. Они оба очень хорошие тренеры, у каждого свой стиль. Сказать, что нам не хватает Анчелотти, было бы неуважением к Хаби. У нас хорошие отношения с Алонсо. Это нормально, когда некоторые игроки недовольны тем, что играют меньше. В нашей команде всё обсуждается открыто, никаких проблем не возникает», — приводит слова Куртуа Football Espana.

Хаби Алонсо возглавил мадридский клуб перед началом нынешнего сезона. Анчелотти работал в команде с 2013 по 2015 годы, а также с 2021 по 2025 годы.

Материалы по теме
Куртуа отреагировал на информацию, что Хаби Алонсо теряет контроль над раздевалкой «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android