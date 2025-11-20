Мовсесьян назвал самого звёздного человека, поздравившего его с назначением в «Спартак»

Заместитель генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола «Спартака» Андрей Мовсесьян ответил, почувствовал ли он давление от работы в клубе, а также назвал самого известного человека, поздравившего его с назначением. «Спартак» объявил о назначении специалиста 16 октября.

– Часто говорят про давление на клуб от болельщиков, медиа и вообще всех-всех-всех. Вы его почувствовали?

– О да! Меня поздравляли даже те, кого раньше не знал. И те, кто вроде бы очень давно ушёл из моей жизни. Это был первый сигнал, куда я попал.

– Самый звёздный человек, который вас поздравил?

– Станислав Саламович Черчесов. Я с ним знаком ещё со времен дубля «Спартака», когда он играл за основу.

А что касается давления, вспоминаю ситуацию, как после назначения мне телефоном тыкнули в лицо и задавали вопросы, пока шёл на парковку. Понимал, что так будет, но тут без здрасте, без всего.

Очень хотелось, конечно, поумничать и сказать: «Во-первых, здравствуйте». Но сдержался. Постарался сухо отвечать: так же, как задавались вопросы, — сказал Мовсесьян в интервью Sports.ru.

С лета 2025 года Станислав Черчесов является главным тренером «Ахмата». После 15 туров Мир РПЛ грозненская команда набрала 16 очков и занимает 11-е место. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на шестой строчке.

Как появился «Спартак»: