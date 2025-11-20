Игрок «Милана» Рабьо: Аллегри всегда позитивен, он умеет общаться со всеми

Французский полузащитник «Милана» Адриен Рабьо дал комментарий касательно менталитета главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

«У меня всегда были хорошие отношения с тренером. Очень рад его возвращению, мне нравится работать с правильными людьми. «Милан» — необыкновенный клуб с богатой историей, было бы здорово победить здесь. Думаю, нахожусь в нужном месте, чтобы заниматься любимым делом и продолжать совершенствоваться.

Аллегри просто невероятен: он всегда позитивен и умеет общаться со всеми. Мне нравится его характер, решимость, стремление к победе. Сопереживаю ему: он всегда находит нужные слова, даже когда в конце матча мы играли не очень хорошо. Аллегри умеет оказывать влияние», — приводит слова Рабьо DAZN.