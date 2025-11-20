«Ман Сити» готов предложить деньги и футболиста ради покупки Ливраменто — TEAMtalk

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Сити» сохраняет интерес к правому защитнику «Ньюкасла» Валентино Ливраменто. «Горожане» могут попытаться приобрести 23-летнего футболиста грядущей зимой. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, помимо денег, «Манчестер Сити» готов включить в сделку по трансферу Ливраменто вратаря Джеймса Траффорда. Подчёркивается, что «сороки» заинтересованы в 23-летнем голкипере. Ранее «Ньюкасл» контактировал с окружением воспитанника академии «Манчестер Сити».

Траффорд перешёл в стан «горожан» минувшим летом и проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме. В нынешнем сезоне англичанин отыграл 450 минут во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

