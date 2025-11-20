Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» готов предложить деньги и футболиста ради покупки Ливраменто — TEAMtalk

«Ман Сити» готов предложить деньги и футболиста ради покупки Ливраменто — TEAMtalk
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» сохраняет интерес к правому защитнику «Ньюкасла» Валентино Ливраменто. «Горожане» могут попытаться приобрести 23-летнего футболиста грядущей зимой. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, помимо денег, «Манчестер Сити» готов включить в сделку по трансферу Ливраменто вратаря Джеймса Траффорда. Подчёркивается, что «сороки» заинтересованы в 23-летнем голкипере. Ранее «Ньюкасл» контактировал с окружением воспитанника академии «Манчестер Сити».

Траффорд перешёл в стан «горожан» минувшим летом и проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме. В нынешнем сезоне англичанин отыграл 450 минут во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» летом — Скира

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android