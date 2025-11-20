Игрок «Милана» Рабьо: ни один спортсмен не любит травмироваться. Скучаю по полю!

Полузащитник «Милана» и национальной команды Франции Адриен Рабьо высказался о восстановлении после травмы икроножной мышцы, которую тот получил в октябре.

«Я в порядке. Последние несколько недель я занимался в зале и за его пределами. Просто скучаю по полю! Чувствую себя отлично и физически, и морально. Ни один спортсмен не любит травмироваться. Мне жаль, что я не смог помочь команде в этот период. Мне потребовалось немного больше времени на восстановление, потому что, когда дело касается икр, нужно быть осторожным. Лучше не рисковать и не выходить на поле в течение трёх-четырёх недель», — приводит слова Рабьо DAZN.