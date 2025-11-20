Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Милана» Рабьо: ни один спортсмен не любит травмироваться. Скучаю по полю!

Игрок «Милана» Рабьо: ни один спортсмен не любит травмироваться. Скучаю по полю!
Комментарии

Полузащитник «Милана» и национальной команды Франции Адриен Рабьо высказался о восстановлении после травмы икроножной мышцы, которую тот получил в октябре.

«Я в порядке. Последние несколько недель я занимался в зале и за его пределами. Просто скучаю по полю! Чувствую себя отлично и физически, и морально. Ни один спортсмен не любит травмироваться. Мне жаль, что я не смог помочь команде в этот период. Мне потребовалось немного больше времени на восстановление, потому что, когда дело касается икр, нужно быть осторожным. Лучше не рисковать и не выходить на поле в течение трёх-четырёх недель», — приводит слова Рабьо DAZN.

Материалы по теме
Игрок «Милана» Рабьо: Аллегри всегда позитивен, он умеет общаться со всеми
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android