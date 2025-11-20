Скидки
«Мне очень нравятся такие матчи». Игрок «Милана» Рабьо — об игре с «Интером»

«Мне очень нравятся такие матчи». Игрок «Милана» Рабьо — об игре с «Интером»
Полузащитник «Милана» и национальной команды Франции Адриен Рабьо высказался о предстоящем матче с «Интером» в рамках 12-го тура Серии А.

«Это будет захватывающий матч. Я никогда не видел его на стадионе, но с нетерпением жду возможности принять в нём участие, потому что мне очень нравятся такие игры. По телевизору не передать всей атмосферы, но будет приятно сказать, что я играл в таком дерби. Было бы здорово выиграть на последней минуте, забив гол!

Будет сложно: это встреча двух сильных команд. Детали станут ясны позднее. Меньян рассказал мне о важности этого матча, о том, насколько ценна победа для истории клуба и для болельщиков. Всё это меня воодушевляет, я с нетерпением жду игры, особенно учитывая, что я не играл целый месяц, и мне очень хочется вернуться на поле», — приводит слова Рабьо DAZN.

