ФК «Бирмингем» намерен построить стадион на 62 тыс. мест с 12 дымовыми трубами

Футбольный клуб «Бирмингем» на своей странице в социальной сети X объявил о планах по строительству нового стадиона вместимостью 62 тыс. мест. Нынешняя арена клуба «Сент-Эндрюс» рассчитана на 29 409 зрителей.

Планируется, что новый стадион будет оснащён 12 дымовыми трубами, раздвижной крышей и подвижным полем.

Фото: Пресс-служба ФК «Бирмингем»

По информации ESPN, стоимость строительства указанного спортивного объекта составит не менее £ 2,5 млрд (€ 2,8 млрд). Стадион должен быть построен к началу сезона-2030/2031.

«Бирмингем» выступает в английском Чемпионшипе. После 15 туров соревнования команда заработала 21 очко и на текущий момент занимает 11-е место.

