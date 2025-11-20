Игрок «Милана» Рабьо высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне

Полузащитник «Милана» и национальной команды Франции Адриен Рабьо оценил шансы своей команды на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«У нас сильная команда. Благодаря моему менталитету я способен мотивировать всех одноклубников выкладываться по полной, у нас добротный коллектив. Главное — оставаться в непосредственной близости от первого места, но нам ещё предстоит долгий путь. С ноября по декабрь нас ждёт много матчей, включая Суперкубок, который является одной из наших целей. Уже в феврале мы будем иметь примерное представление о том, как далеко мы можем зайти», — приводит слова Рабьо DAZN.