Радимов: эмоциональный всплеск у «Спартака» при Романове будет

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о дебюте Вадима Романова в качестве исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака».

«Какой‑то эмоциональный всплеск у «Спартака» будет. Но то, что команда на данный момент будет воспринимать Романова как постоянную величину, — это точно исключено. Всё будет зависеть от того, как он сыграет первый и второй матчи. Во встрече с ЦСКА Романову нужно сложить такой пазл, чтобы добиться результата и при этом показать качественную игру», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка за аналогичное количество игр.