Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: эмоциональный всплеск у «Спартака» при Романове будет

Радимов: эмоциональный всплеск у «Спартака» при Романове будет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о дебюте Вадима Романова в качестве исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какой‑то эмоциональный всплеск у «Спартака» будет. Но то, что команда на данный момент будет воспринимать Романова как постоянную величину, — это точно исключено. Всё будет зависеть от того, как он сыграет первый и второй матчи. Во встрече с ЦСКА Романову нужно сложить такой пазл, чтобы добиться результата и при этом показать качественную игру», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android