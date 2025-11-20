Альба прокомментировал фотографии визита Месси на «Камп Ноу»

Испанский защитник «Интер Майами» Жорди Альба прокомментировал фотографии недавнего визита нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на «Камп Ноу».

«Не знал, что он собирается это сделать. У всех нас есть любовь к этому стадиону, особенно у тех, кто провёл там много лет. Я не говорил о его уходе из «Барсы». Полагаю, это был не лучший и не тот вариант, который ему бы понравился. В конце концов, думаю, дань уважения состоится, если Лео этого захочет. Надеюсь, что так и будет. Получится очень красивое празднование», — приводит слова Альбы TyC Sports.

Месси выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2021 год. За это время Месси провёл 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании, выиграл семь Кубков Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.