«Манчестер Сити» нацелен продлить контракт с одним из лидеров команды — Daily Mail

Ожидается, что «Манчестер Сити» вскоре начнёт переговоры о продлении контракта с крайним нападающим Филом Фоденом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «горожане» приостановили переговоры о продлении контракта с полузащитником Родри, завершающегося по окончании сезона-2026/2027, из-за травмы колена. Клуб хочет дождаться полного восстановления 29-летнего игрока.

Также «Манчестер Сити» может продлить контракт с защитником Джоном Стоунзом, истекающий грядущим летом. Однако для этого нужно, чтобы футболист не подвергался частым травмам.

Фоден является воспитанником академии «горожан». В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

