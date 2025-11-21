Скидки
Сака — о Райсе: не только отличный игрок, но и настоящий лидер

24-летний нападающий «Арсенала» Букайо Сака высказался о лидерских качествах своего одноклубника, полузащитника Деклана Райса.

«Райс не только отличный игрок, но и настоящий лидер. Он был капитаном в «Вест Хэме» и в «Арсенале» тоже проявляет лидерские качества. Он парень, который берёт на себя большую ответственность в раздевалке и заставляет ребят двигаться. Так что ему за это честь и хвала. Деклан в отличной форме, в отличном настроении, рад быть его товарищем по команде. Видно, что он говорит авторитетно, хорошо общается и знает, что сказать в нужный момент. Это подтверждается его присутствием на поле и тем, как он играет», — приводит слова Саки The Sun.

В нынешнем сезоне Райс провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Сака — первый игрок «Арсенала», забивавший в четырёх выездных матчах ЛЧ подряд
