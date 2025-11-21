Мовсесьян: все защитники, попавшие в ЦСКА, проходили через фильтр Березуцких и Игнашевича

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян подчеркнул сложность игры против бывших защитников красно-синих Сергея Игнашевича и братьев Василия и Алексея Березуцких. Во время карьеры футболиста Мовсесьян играл за такие команды, как ЦСКА, ФК «Москва», «Луч-Энергия» и другие.

– Скаут Артём Хачатурян мне рассказывал, что Джикия долго был никому не нужен, хотя впечатлял скоростью. Так он компенсировал все недостатки – и технические, и позиционные. У Дивеева вы тоже увидели особые качества?

– Мне повезло играть против братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. И все защитники, которые попадали в ЦСКА, Бекао, Дивеев, Роша, Мойзес, проходили фильтр под названием «Березуцкие и Игнашевич». Помню, как тяжело против них. Они работали синхронно и за счёт слаженности легко нивелировали моё преимущество в скорости.

Кстати, несмотря на то что я нападающий, мне гораздо проще принимать решения по защитникам. Наверное, смотрю футбол как нападающий и сразу моделирую, как бы сам против них действовал. Отсюда хорошо вижу, какие есть слабые и сильные места, — сказал Мовсесьян в интервью Sports.ru.

16 октября московский «Спартак» объявил о назначении 50-летнего специалиста на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола.

Материалы по теме Мовсесьян назвал самого звёздного человека, поздравившего его с назначением в «Спартак»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: