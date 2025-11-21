Скидки
Мане — о Роналду: он совершенный спортсмен во всех смыслах

33-летний игрок «Аль-Насра» Садио Мане высказался о нападающем сборной Португалии и своём одноклубнике Криштиану Роналду.

«Еще до того как познакомился с ним лично, я смотрел его матчи по ТВ, читал новости про него, его профессионализм, менталитет, невероятную серьёзность. И я увидел именно это, когда приехал сюда и встретил его. Он невероятный, усердно работает абсолютно каждый день, по-прежнему хочет побеждать и показывать максимум, несмотря на то что ему уже 40 лет. Он совершенный спортсмен во всех смыслах», — сказал Мане на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.

